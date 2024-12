SAF do Ferroviário pode ter investimento de quase meio bilhão se alcançar metas

O grupo europeu que fez proposta para adquirir a SAF do Ferroviário promete investir cerca de R$ 110 milhões somente no futebol e na base do clube em um prazo de dez anos. O Diário do Nordeste apurou que esse investimento pode chegar a quase meio bilhão de reais, mediante o alcance de metas.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, estas metas seriam esportivas, principalmente subidas de divisão no Campeonato Brasileiro. A ideia do grupo é investir cada vez mais recursos à medida que o Ferroviário subir de divisão no Brasileirão.

Além desse investimento no futebol profissional e de base, a proposta também prevê um outro valor que seria destinado a quitação das dívidas do Ferroviário, melhorias na estrutura e implementação de novas tecnologias e processos no clube.

O clube fez questão de destacar que a negociação não envolve a venda de nome, símbolos ou patrimônio estrutural do clube, além do fato de que a venda só será aprovada em Assembleia Geral, seguindo o que ordena o Estatuto Social do Ferroviário.

Agora com a oferta oficial em mãos, a direção do Ferroviário irá encaminhá-la para análise de uma empresa contratada para assessoria jurídica e estruturação da SAF, bem como ao Conselho Deliberativo e à Assembleia Geral.