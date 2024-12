Veja as cinco maiores rendas do Fortaleza na temporada 2024

A torcida do Fortaleza fez a festa na Arena Castelão e foi peça importante para garantir a invencibilidade do time no Brasileirão de 2024 em casa. O duelo contra o Flamengo, pela 35ª rodada da competição, registrou a maior renda do clube como mandante nesta temporada. Todas acima de R$1 milhão.

O duelo entre o Tricolor do Pici e o Rubro-negro carioca teve 56.646 pagantes. A arrecadação chegou a R$ 3.034.107,00, maior da história da Arena. O duelo válido pela 35ª rodada da Série A ainda valia a briga pelo título nacional e terminou no empate sem gols. O clube teve a 14ª renda bruta entre os 20 times do Brasileirão (12.874.175,00)>

O segundo jogo com maior arrecadação, no valor de R$ 1.730.268,00, ocorreu na Sul-Americana, em abril. Diante do Boca Juniors, ainda na fase de grupos, mais de 52 mil pessoas lotaram a praça esportiva cearense para apoiar a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. O Tricolor venceu o gigante argentino por 4 a 2.

Já Fortaleza x Corinthians, pelas quartas de final do tornei continental, registrou a terceira maior arrecadação: R$ 1.344.658,00. Na ocasião, o clube cearense foi derrotado por 2 a 0 e acabou eliminado do torneio após perder também a partida seguinte. Para 2025, além da Série A do Brasileiro, o time garantiu vaga na Copa Libertadores.

Legenda: Torcida do Fortaleza na Arena Castelão. Foto: Kid Junior/SVM



Confira as cinco maiores rendas do Leão em 2024:

Fortaleza x Flamengo (Brasileiro): R$ 3.034.107,00 Fortaleza x Boca Juniors (Sul-Americana): R$ 1.730.268,00 Fortaleza x Corinthians (Sul-Americana): R$ 1.344.658,00 Fortaleza x Vasco (Brasileiro): R$ 1.330.871,00 Fortaleza x Corinthians (Brasileiro): R$ 1.283.676,00