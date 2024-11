Fortaleza x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O confronto direto entre Fortaleza e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, acontece nesta terça-feira (26), às 20h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O jogo válido pela 35ª rodada coloca frente a frente o quarto e o quinto colocado na tabela de classificação da Série A e promete casa cheia, com mais de 50 mil pessoas presentes.

Depois de perder a terceira colocação para o Internacional, o Leão sabe que precisa exercer sua força como mandante para recuperar a posição e seguir na briga pelo título. Já para o Rubro-negro, a vitória colorada custou a saída do G-4. Os cariocas chegam com desejo de deixar um adversário direto para trás, apesar de já ter vaga na Libertadores garantida pelo título da Copa do Brasil. No momento, apenas dois pontos separam Fortaleza (64) e Flamengo (62).

Legenda: No 1º turno, Fortaleza venceu por 2x1 com gol de Lucero no Maracanã Foto: Matheus Amorim/FEC

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na televisão, a partida vai passar no Premiere. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Depois do empate contra o Fluminense na última rodada, o Tricolor viu sua posição no G-4 ameaçada. Além disso, perdeu a chance de crescer ainda mais na disputa do título contra Palmeiras e Botafogo. Mesmo assim, o time não perde há cinco jogos, pode recuperar a 3ª colocação e se inserir na briga pelo topo da tabela caso vença o Flamengo nesta segunda.

Foco total no próximo confronto! 🦁



📸 Leonardo Moreira/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/MWuBN8Dqux — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) November 25, 2024

A boa notícia para o torcedor tricolor, que esgotou os ingressos para acompanhar a partida, é que Juan Pablo Vojvoda não tem novos desfalques em relação ao último jogo. A única baixa é de Pedro Augusto, que segue no departamento médico tratando uma pubalgia. Matheus Rossetto retorna ao meio campo tricolor depois de cumprir suspensão e deve retomar sua vaga no time titular.

A expectativa é que o treinador argentino mantenha a base que tem sido usada nos últimos jogos, com força máxima.

COMO CHEGA O FLAMENGO

Também há cinco jogos invicto no Brasileirão, com dois empates e três vitórias, a última contra o Cuiabá na rodada passada, o Flamengo desembarcou em Fortaleza com retornos importantes no elenco.

Os jogadores que estavam na Data FIFA, Varela, Léo Ortiz, Gerson e Plata voltam ao time. Recuperados de lesão, De La Cruz e Carlinhos também são reforços. David Luiz e Gabigol são outros nomes que retornam à lista de relacionados. Por outro lado, Filipe Luís não conta com Evertton Araújo e Fabrício Bruno, suspensos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Britez, Kuscevic, Cardona, Mancuso; Rossetto, Hércules, Martinez; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Flamengo: Rossi, Leo Ortiz, David Luiz, Léo Pereira; Wesley, Pulgar, Alcaraz, Gerson, Alex Sandro; Bruno Henrique e Michael. Treinador: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x FLAMENGO

Data: 26/11/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)