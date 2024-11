Manter o elenco: o Fortaleza acertou nas renovações para 2025? | FortalezaCast

O Fortaleza tem feito um trabalho intenso para conseguir assegurar a continuidade de boa parte do seu elenco atual para as próximos temporadas. Na última janela de transferências, o clube focou bastante nas renovações de contratos dos atletas e esse trabalho continua. Até aqui, sete renovações já foram efetuadas e outras estão encaminhadas. No episódio do FortalezaCast desta semana, Marta Negreiros, Brenno Rebouças e Alexandre Mota analisam os movimentos feitos pela diretoria na manutenção das peças que renovaram com o Tricolor. Dá o play e vem com a gente!

