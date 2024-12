Ferroviário recebe proposta de grupo europeu por SAF; Saiba valor que será aportado no futebol

O Ferroviário recebeu nesta sexta-feira (13) uma proposta oficial de compra para a Sociedade Anônima de Futebol que está sendo constituída. O Diário do Nordeste apurou que a composição de grupos europeus que têm interesse em adquirir a SAF coral promete investir pouco mais de R$ 110 milhões somente no futebol do clube, incluindo a base.

Esse valor, no entanto, pode subir em caso de metas esportivas alcançadas ao longo dos dez anos previstos para o aporte financeiro. O documento foi encaminhada a Tricorp, empresa contratada para prestar assessoria à criação e venda da SAF e se tudo estiver nos conformes o passo seguinte será colocar a proposta para votação em assembleia com conselheiros e sócios-torcedores.

O Ferroviário confirmou o recebimento da oferta com nota oficial no Instagram. O processo de constituição da SAF coral se iniciou em setembro e a expectativa da diretoria é que a votação ocorra ainda no mês de dezembro.

Os investimentos na SAF coral também preveem melhorias estruturais e pagamento de dívidas, com recursos extras ao valor que será aplicado no futebol. Em contrapartida, a venda da SAF não incluirá o patrimônio físico do Ferroviário e também não serão alteradas cores, escudo ou qualquer símbolo do clube.