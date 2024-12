Ceará tem interesse no atacante Gilberto, do Juventude

Na reformulação do elenco para 2025, o Ceará iniciou conversas com o atacante Gilberto, de 35 anos, que atuou em 40 partidas pelo Juventude nesta temporada. O atleta chegaria para ser o camisa 9 alvinegro para a Série A. A informação inicial é de Vinícius Bueno, do GE, e foi confirmada pelo Diário do Nordeste.

Na atual temporada, Gilberto marcou 11 gols pelo time Jaconero, 3 marcados no Brasileirão, outros 3 na Copa do Brasil e 5 pelo Campeonato Gaúcho. Inclusive, o Ceará tem a concorrência da equipe alviverde que faz boa avaliação do atacante e tem conversas para renovar o contrato.

Em caso de acerto, o atleta alagoano chega para brigar por espaço com Aylon, Saulo Mineiro, Erick Pulga, Fernandinho e Bruno Tubarão, que estão com contrato vingente com o time de Porangabuçu.

CARREIRA

Natural de Piranhas, Alagoas, Gilberto teve passagem marcante pelo Bahia, quando balançou as redes 83 vezes em quatro temporadas, de 2018 a 2021. Além do Esquadrão, o centroavante atuou por Santa Cruz, Internacional, Sport, Portuguesa, Vasco, São Paulo, Cruzeiro e Juventude. Ele acumula ainda atuações pelo futebol canadense, norte-americano, turco e do Emirados Árabes.