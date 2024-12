Veja as cinco maiores rendas do Ceará na temporada 2024

O Ceará encerrou a temporada com nove dos dez maiores públicos da Série B de 2024. A maior renda do Vovô, no entanto, veio da final do Campeonato Cearense. Foram mais de R$ 2 milhões arrecadados no duelo contra o maior rival, o Fortaleza.

Com melhor campanha, o Vovô disputou o segundo jogo da final como mandante. O duelo, que terminou empatado em 1 a 1 e foi decidido nos pênaltis, ocorreu em abril. Ao todo, foram arrecadados R$ 2.109.117,00 com um público de 57.100 pagantes.

O maior público pagante do Alvinegro e da história da Arena Castelão, no entanto, foi registrado no duelo contra o América-MG, válido pela 37ª rodada da Série B. Lutando pelo acesso à Série A, seria o último jogo da equipe diante da torcida.

Mais de 63 mil pessoas viram a equipe comandada por Léo Condé venceu por 1 a 0 com gol de Saulo Mineiro e voltou ao G-4. Na rodada seguinte selou a vaga na elite do futebol brasileiro ao empatar com o Guarani.

Na Série B, a renda bruta do Alvinegro como mandante chegou a marca de R$ 8.209.648,00, de acordo com site Sr. Ogool. O time cearense é superado apenas por Santos (9.325.133,00) e Sport (8.567.065,00).

Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão Foto: Kid Junior/SVM

Confira as cinco maiores rendas do Vovô em 2024:

Ceará x Fortaleza (Final do Cearense) - Público pagante: 57.100/Renda: R$ 2.109.117 Ceará x América-MG (37ª rodada Série B) - Público pagante: 63.908/Renda: R$ 1.454.872 Ceará x Operário-PR (25ª rodada Série B) - Público pagante: 47.123/Renda: R$897,656 Ceará x Mirassol: (21ª rodada Série B) - Público pagante: 40.487/Renda: R$ 718.161 Ceará x Paysandu: (31ª rodada Série B) - Público pagante: 40.567/ Renda: R$ 671.377