Ceará acerta permanência de Haroldo Martins como diretor de futebol do clube

Haroldo Martins permanecerá sendo o diretor de futebol do Ceará na temporada 2025. O Sistema Verdes Mares apurou que o Vovô acertou com o executivo, que continuará à frente do departamento de futebol do clube, função que desempenha desde o final de 2023.

Desde a reta final da Série B do Brasileirão 2024, o presidente João Paulo Silva já havia demonstrado publicamente o interesse em continuar contando com Haroldo Martins na diretoria de futebol. As partes mantinham conversas para formalizar a decisão.

“Eu disse para ele (Haroldo) que vou dar continuidade na questão da condição de trabalho, na autonomia que dei para eles (membros do departamento de futebol)”, havia dito João Paulo Silva em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Legenda: João Paulo Sánchez, Haroldo Martins, João Paulo Silva e Lucas Drubscky Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Esta é a segunda vez em que Haroldo Martins ocupa o cargo de diretor de futebol do Ceará. Anteriormente, ele atuou no clube na mesma função na temporada 2016. Ele também já serviu no clube em outras funções, como diretor financeiro, jurídico e de operações.

Haroldo Martins seguirá dirigindo o departamento de futebol do Ceará, que já conta com outros três nomes: Lucas Drubscky, executivo de futebol, João Paulo Sanches, coordenador técnico, e Ricardinho, assessor de futebol.