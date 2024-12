Olivaldo Facó não é mais técnico do Fortaleza Futsal

O Fortaleza comunicou, na noite deste sábado (14), o desligamento do técnico Olivaldo Facó do comando do time de futsal masculino. O profissional, que teve carreira vitoriosa como jogador, chegou ao Tricolor do Pici no início de 2024 para a retomada da modalidade no clube.

No comando do Tricolor, Facó conquistou a Copa do Estado, a Copa Nordeste e ergueu a taça da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal. Na temporada como técnico do Leão, foram 57 jogos com 39 vitórias, dois empates e oito derrotas. O profissional se manifestou numa rede social sobre a saída do clube. Ele destacou os objetivos alcançados com o grupo.

"Primeira conversa, objetivos: todas as finais e títulos do Nordeste e do Brasileiro. Resultado: meta batida! Essa semana veio a notícia, por parte da Supervisão e da Diretoria, de que o comando iria mudar para 2025", detalhou o treinador.

"Agradeço a toda Nação Tricolor pelo apoio e incentivo à nossa equipe durante a temporada. Vida segue e meu muito obrigado", completou.

Legenda: Olivaldo Facó se manifesta sobre saída do Fortaleza numa rede social. Foto: Reprodução/Instagram Olivaldo Facó