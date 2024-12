Fortaleza x Apodi/RN x pela Final do Brasileiro de Futsal: confira horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza entra em quadra neste domingo (1), para decidir o Campeonato Brasileiro de Futsal. O Tricolor de Aço enfrenta o Apodi/RN, às 8h45 horas, pelo jogo de volta da decisão. A partida será Ginásio CFO, em Fortaleza (CE). O jogo de ida, no ginásio Pedro Ciarlini, em Mossoró (RN), terminou em 3 a 3.

Éverton, Samurai e Rômulo (este um golaço de voleio) marcaram os gols do Tricolor de Aço, enquanto Kaio, André Nem e Batatinha (já nos minutos finais), fizeram os gols do time potiguar.

Assim, quem vencer será campeão brasileiro, e caso haja novo empate, o título será decidido com prorrogação e pênaltis.

Onde Assistir

A TV Verdes Mares transmite o confronto ao vivo.

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

Na 1ª Fase, o Fortaleza foi 2º colocado do Grupo A com 18 pontos, atrás apenas do Passo Fundo/RS, que somou 23. Em 9 jogos, foram 6 vitórias e 3 derrotas. Com 32 gols marcados e 20 sofridos.

O Apodi foi 3º do Grupo B, com 18 pontos somados. Foram 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e uma derrota. Com 21 gols marcados e 8 sofridos.

Nas Oitavas, o Fortaleza passou pelo Riberópolis, enquanto o Apodi passou pelo CRB. Nas quartas, o Leão tirou o Concórdia/SC, enquanto o time potiguar superou o América/RN. Nas semis, o Leão passou pelo Sport Recife, e o Apodi eliminou o Yeesco Futsal/RS.

Legenda: O Fortaleza tem o melhor ataque da competição com 54 gols Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

O técnico do Leão, Olivaldo Facó fala do desafio na busca pela taça inédita para o clube.

"A preparação está bem intensa, como é a nossa equipe. Trabalhos de muita intensidade, como promete ser o jogo. É uma final importante para a história do clube. Que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar o objetivo principal, que é o título", reforço o técnico.

Melhor ataque x melhor defesa

O Leão chega para o jogo com o melhor ataque da competição: 54 gols em 16 jogos, média de 3,3 por partida. O Apodi tem a melhor defesa, com apenas 18 gols sofridos.

5ª Final do Leão no ano

Será a 5ª final disputada pelo Fortaleza na temporada: o time já decidiu o Campeonato Cearense, Copa do Estado, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Leão foi campeão da Copa Estado e Copa do Nordeste, ambas contra o São João do Jaguaribe, e faz a decisão do Campeonato Cearense, em dois jogos, após a final do Brasileiro. O jogo de ida será no dia 10 e o de volta ainda não tem data.