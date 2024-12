Pol Fernández no Fortaleza: jornal argentino cita Vojvoda e lamenta saída de atleta do Boca Juniors

Principal jornal de esportes da Argentina, o Diário Olé repercutiu a declaração do técnico Juan Pablo Vojvoda em que confirma a chegada de Pol Fernández como novo contratado do Fortaleza. Se havia alguma esperança de que o meia seguisse no futebol do Boca Juniors, ela se dissipou com a informação dada pelo comandante do tricolor.

"A novela terminou. Embora o próprio jogador já tenha deixado bastante claro que seu destino estava longe do Boca, a confisão desde domingo de Juan Pablo Vojvoda - admitindo que será seu treinador a partir de janeiro, em Fortaleza - apagou a última chama de mistério sobre o futuro de Pol Fernández. E a publicação do jogador em suas redes após a vitória Xeneize em Rosário soou como uma despedida, portanto o cenário que está por vir será efetivamente um adeus, ou talvez um até breve", informa a publicação.

Legenda: Pol Fernández, meio-campista. Foto: Staff Imagens/Conmebol

O então jogador do Boca Juniors decidiu não renovar com o clube Xeneize e deve fazer o último jogo com a camisa do time neste sábado (14), quando o time enfrenta o Independiente pelo Campeonato Argentino. Assim, aos 33 anos, encerrar a terceira temporada dele pelo clube. O jogador esteve em campo no duelo contra o Fortaleza, válido pela Sul-Americana, na La Bombonera.

Após o último jogo do Fortaleza na temporada, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou a contratação de Pol Fernández, do Boca Juniors. O meio-campista de 33 anos vai integrar o time cearense a partir da próxima temporada. O jogador decidiu não renovar vínculo com o clube Xeneize e vai atuar no futebol brasileiro pela primeira vez. Em coletiva de imprensa neste domingo (8), o treinador do Leão falou sobre o reforço.

"É um jogador que tem boa qualidade, que o Fortaleza está sempre procurando o mercado internacional para continuar crescendo. É um jogador que, agora que já fechamos o ano, falo que ele vai estar com a gente. Vai ser um jogador que vai trazer toda sua qualidade, mas também será um a mais que vai ter que lutar junto a todos para que o Fortaleza consiga os objetivos do próximo ano", disse o treinador após a vitória em cima do Internacional, na última rodada do Brasileirão", revelou o treinador.