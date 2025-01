Sorteio Copa do Nordeste 2025: veja horário, onde assistir, times e potes

O sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025 será realizado na noite desta terça-feira (14), às 20h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro (RJ), realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

ONDE ASSISTIR

O sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025 será transmitido por: CBF TV.

Legenda: Fortaleza campeão da Copa do Nordeste 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

TIMES E POTES DO SORTEIO

POTE 1

Fortaleza

Bahia

Ceará

Sport

POTE 2

CRB

Vitória

CSA

Sampaio Corrêa

POTE 3

Náutico

Confiança

Ferroviário

Altos

POTE 4

América-RN

Juazeirense

Moto Club

Sousa

COMO VAI FUNCIONAR O SORTEIO

Os 16 clubes serão divididos em dois grupos de oito, cada. De acordo com a CBF, dois clubes de cada pote irão para os Grupos A e B. “O primeiro sorteado do Pote 1 será alocado no Grupo A, enquanto o segundo sorteado do Pote 1 será no alocado no Grupo B. Este será o processo até o último clube de cada pote”, explicou a entidade.