Vasco x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

É noite de decisão na Copa do Brasil para Vasco e Fortaleza. Nesta terça-feira (21), ás 21h30 (horário de Brasília), apenas um time vai sair classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será realizado em São Januário, no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, na Arena Castelão, ninguém balançou as redes e o duelo terminou empatado em 0x0. Por isso, o confronto está em aberto e cada um só precisa de uma vitória simples para se garantir na próxima fase. Qualquer resultado de igualdade leva a decisão para os pênaltis.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelos canais fechados Sportv e Premiere. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VASCO | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Sem disputar nenhuma competição internacional, o Vasco teve mais tempo de preparação para enfrentar o Fortaleza nesta terça. O último jogo da equipe carioca foi o triunfo diante do Vitória, por 2x1, pelo Campeonato Brasileiro, há mais de uma semana.

Domingo de preparação para encarar o Fortaleza pela Copa do Brasil 💢⚽️



📸 Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/onkb3tVRMh — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 19, 2024

Em relação ao primeiro encontro contra o Leão, algumas coisas mudaram nos bastidores da equipe. O português Álvaro Pacheco desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o cargo de treinador que estava em aberto desde a saída de Ramon Díaz, no final de abril. Entretanto, o novato não estará a beira do campo e o time ainda será comandando pelo interino Rafael Paiva.

Entre as opções do elenco, também há novidades. Fora da partida de ida, João Victor e Payet voltam ao time e devem começar o jogo como titulares. Recuperado de lesão, Adson também retorna, assim como Hugo Moura, que estava suspenso. A expectativa é que o time entre em campo com a mesma escalação utilizada na partida contra o Vitória.

Por outro lado, Jair e Paulinho seguem tratando lesões no Departamento Médico e estão fora de combate.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois do empate heroico contra o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, o Fortaleza teve um respiro no calendário depois da suspensão do Campeonato Brasileiro pela CBF. Com o jogo contra o Athletico-PR adiado, o time teve mais tempo de descansar e se preparar para enfrentar o Vasco.

Juan Pablo Vojvoda realizou três atividades de treinamentos no Pici antes da bola rolar. A delegação viajou para o Rio de Janeiro na tarde da última segunda-feira (20) com 24 atletas relacionados. Na ocasião, o atacante Breno Lopes deu detalhes sobre a preparação da equipe antes do duelo.

"É um jogo decisivo, importante. Sabemos o diferencial que vai ser para a gente passar para a próxima fase. Estamos bem preparados. O professor conseguiu ajustar aquilo que precisava. Acho que agora é chegar no Rio concentrado e saber a força do adversário que vamos enfrentar. Mas estamos preparados, o grupo está bem consciente do que precisa fazer" Breno Lopes Atacante do Fortaleza

Para quebrar o tabu de nunca ter vencido o Vasco como visitante, o Fortaleza vai ter que ir a campo sem um dos seus principais defensores. O zagueiro argentino, Emanuel Brítez, sentiu um desconforto muscular no jogo contra o Boca, não conseguiu se recuperar a tempo e é a principal baixa do Tricolor neste duelo.

Além dele, Lucas Sasha e Calebe seguem fora também por questões físicas. Já Renato Kayzer não pode atuar pelo Fortaleza nesta edição da Copa do Brasil, pois já defendeu o Criciúma no início do ano na mesma competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza, Galdames, Payet, Adson, David e Vegetti. Treinador: Rafael Paiva.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Pikachu, Machuca e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | VASCO X FORTALEZA

Local: Arena Castelão

Data: 21/05/2024

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)