Guia Michelin retorna ao Brasil após quatro anos; veja lista de restaurantes estrelados

Após um hiato de quatro anos devido à pandemia, o Guia Michelin retornou ao Brasil e revelou, nessa segunda-feira (20), os restaurantes recomendados e estrelados de São Paulo e do Rio de Janeiro da edição de 2024.

Na cerimônia, realizada no Copacabana Palace, na cidade do Rio de Janeiro, foi anunciado que, dos estabelecimentos avaliados, 15 receberam uma estrela — sendo 12 deles em São Paulo e os demais no território fluminense —, cinco a mais que a na última edição, sendo sete deles novos. Apenas seis receberam duas estrelas — três cariocas e três paulistanos. Nenhum local brasileiro foi classificado com a cotação máxima, de três estrelas. As informações são do jornal O Globo.

Segundo os parâmetros do guia, uma estrela é designada para locais com uma cozinha de grande nível, com produtos de qualidade e execução refinada, valendo a pena ser conhecido; duas indicam uma cozinha excelente, com pratos surpreendentes e originais, que valem a pena um desvio; já na tríade, a classificação máxima, a cozinha é excepcional, com receitas executadas perfeitamente e que justificam uma viagem somente para consumir no local.

Criado pelos irmãos franceses André e Edouard Michelin em 1900, fundadores da empresa produtora de pneus que leva o sobrenome deles, o guia nasceu visando incentivar o deslocamento dos motoristas ao indicar lugares que valiam a pena serem visitados. Ao longo dos anos, a classificação dos restaurantes se destacaram, transformando o Guia Michelin na "bíblia da gastronomia mundial".

Lista de restaurantes estrelados

Duas estrelas

D.O.M. (SP)

Oteque (RJ)

ORO (RJ)

Lasai (RJ)

Tuju (SP)

Evvai (SP)

Uma estrela

Kinoshita (SP)

Maní (SP)

Jun Sakamoto (SP)

Huto (SP)

Kan Suke (SP)

Picchi (SP)

Mee (RJ)

Cipriani (RJ)

San Omakase (RJ)

Fame Osteria (SP)

Kazuo (SP)

Kuro (SP)

Murakami (SP)

Oizumi Sushi (SP)

Tangará (SP)

Prêmios especiais

Nesta edição, o guia trouxe uma novidade: a estrela verde, concedida aos locais que prezam pela sustentabilidade. Três restaurantes paulistanos receberam a classificação.

O selo Bib Gourmand, dispensado aos estabelecimentos que servem uma boa comida e possui preços moderados, foi distribuído para diversos endereços.

Estrela verde

TUJU (São Paulo)

A Casa do Porco (São Paulo)

Corrutela (São Paulo)

Selo Bib Gourmand