Artistas e jogadores realizam jogo beneficente no Maracanã em apoio ao Rio Grande do Sul; confira

O Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá um dos jogos mais importantes da história neste domingo (26). Grandes nomes do esporte e demais celebridades entram em campo às 16h, em uma ação beneficente para arrecadar doações em prol das vítimas das intensas chuvas no Rio Grande do Sul.

O evento tem apoio da Rede Globo e será transmitido na TV Verdes Mares (Globo), SporTV, GE e Globoplay. Estrelas como os campeões mundiais Ronaldinho Gaúcho e Cafú estão confirmados.

“Nós tivemos a oportunidade de levantar a taça de campeão do mundo, agora vamos levantar a taça da solidariedade. Vamos ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul no momento de dificuldade”. Cafú Pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira

A emissora anunciou que toda a arrecadação com a comercialização dos patrocínios da transmissão do "Futebol Solidário" será destinada para os projetos apoiados pela plataforma Para Quem Doar. O valor dos ingressos, vendidos a partir de R$ 60, serão repassados para a Central Única das Favelas.

Na programação da TV Globo, o programa Domingão, sob o comando de Luciano Huck, funcionará como um esquenta para a partida, com pré-jogo de 40 minutos e entrevistas com atrações da ação.