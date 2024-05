Caso passe do Vasco, Fortaleza arrecada valor milionário na Copa do Brasil; veja valores

O Fortaleza vai até São Januário, onde enfrenta o Vasco da Gama pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (21). Caso avance, o time cearense chega às oitavas de final e recebe o valor de R$ 3,4 milhões, premiação equivalente a esta rodada do torneio. As equipes empataram sem gols no duelo de ida.

Por ter iniciado a competição ainda na primeira fase, o Leão pode arrecadar até R$ 8,7 milhões (soma dos montantes de todas as rodadas). Caso seja eliminado, o time do Pici sai da Copa do Brasil com R$ 5,3 milhões.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda já passou por Fluminense-PI, Retrô-PE e agora busca eliminar o Vasco da Gama. Para que isso aconteça, o Fortaleza precisa vencer a partida, por conta do empate no primeiro jogo.

Legenda: Tinga no empate sem gols do Leão com o Vasco pela Copa do Brasil Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Confira a premiação de cada fase da Copa do Brasil de 2024:

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 787 mil (demais clubes)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 945 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 2,2 milhões

Oitavas de final: R$ 3,4 milhões

Quartas de final: R$ 4,5 milhões

Semifinal: R$ 9,4 milhões

Vice-campeão: R$ 31 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões

Os duelos das oitavas de final serão conhecidos após sorteio. Os jogos de ida estão programados para 31 de julho, enquanto os da volta acontecem em 7 de agosto.