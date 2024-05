Peso de voto do sócio-torcedor do Ceará será igual ao do conselheiro em novo estatuto; entenda

O Ceará Sporting Club concedeu mais um passo em busca da mudança do estatuto da instituição. Nesta segunda-feira (20), em Porangabuçu, os conselheiros do clube realizaram a 2ª reunião para discutir a mudança estatutária da agremiação e aprovaram pontos importantes do novo projeto.

No encontro, três emendas principais foram aprovadas, com foco na votação do sócio-torcedor e também na maior participação feminina dentro da diretoria executiva. Vale ressaltar, no entanto, que todas as medidas são parcialmente aprovadas, uma vez que a definição será realizada em votação por meio de uma Assembleia Geral marcada por João Paulo, presidente da executiva.

Emendas aprovadas nesta segunda (20) para o novo estatuto do Ceará

Redução do prazo de 36 para 24 meses ininterruptos de adimplência para o sócio-torcedor poder votar para a diretoria executiva, já em dezembro de 2024.

Garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube.

Votação paritária: o peso do voto do sócio-torcedor é o mesmo do conselheiro do clube para as eleições da diretoria executiva.

Legenda: O novo estatuto do Ceará é debatido pelos conselheiros do clube em Porangabuçu Foto: Samuel Conrado / SVM

O primeiro momento foi realizado na última terça (14), enquanto o último está marcado para a próxima segunda (27). O momento servirá para debater e revisar novas emendas que serão incorporadas à proposta de mudança estatutária no dia da Assembleia Geral - ainda sem data marcada. Pontos como a migração para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a profissionalização da diretoria executiva também serão avaliados.