Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (21/5)

A Lua chegou no signo de Escorpião e logo em seguida fez uma quadratura com Plutão, aquele que representa a impermanência da vida e das coisas. E aquelas emoções que habitam lugares profundos da sua alma virão à tona, provocando uma turbulência no seu estado emocional. Mantenha a calma e avalie suas atitudes. Marte está apontando a direção ou o novo caminho. A Lua também vai se opor a Mercúrio e algumas questões podem ser reveladas. Algumas mensagens podem levar a mal-entendidos. Hoje pode ser um dia de discordância e ninguém vai chegar a um consenso.

Áries

Se liberte de tudo que foi acumulado do passado. Plutão está lhe dando uma forcinha nesse processo de desapego. Procure seus amigos, sua turma ou se envolva em alguma atividade de grupo. Sinto que existe um novo horizonte se abrindo para você.

Touro

Chegou a hora de transmutar esse medo de mudar, taurino(a). Esteja ciente de que as mudanças que estão por vir podem demandar adaptações, mas também oferecem a promessa de crescimento e prosperidade. Portanto, mantenha a mente aberta para novas oportunidades, sem esquecer de planejar adequadamente.

Gêmeos

Esse tempo que antecede seu aniversário demanda silêncio e quietude. Você sabe que tem condições de lutar por algo que sonha há tempos, né geminiano(a)? Sinto que você já pode se despedir do que não lhe faz bem e se preparar para receber um convite ou um local de destaque.

Câncer

Enfrente seus medos, evite o descontrole emocional e mude as coisas, canceriano(a). Deixe o passado de lado, o universo está te enchendo de coragem e agora você pode enfrentar e ressignificar o que estava impedindo você de seguir em frente.

Leão

Elimine sentimentos do passado e prepare-se para boas notícias nessa semana. Sinto que você pode receber um apoio inesperado quando você mais precisa ou fechar um negócio muito importante. Dias melhores virão.

Virgem

Enfrente as mudanças sem medo, virginiano(a). Ao transformar velhos sentimentos em novos, você pode começar uma fase de grande potencial para brilhar e mostrar suas habilidades. Você precisa tomar uma decisão corajosa.

Libra

Algumas transformações são necessárias para que você possa se relacionar melhor. Daqui a pouco você vai sentir um aumento da sua energia e disposição para curtir a vida ou correr atrás dos seus sonhos.

Escorpião

Você está passando por um período crítico, mas logo vem a revitalização emocional. Daqui a pouco você vai lidar melhor com toda essa pressão interna e estará pronto para outra. Plutão, um planeta importante para você, também terá grande importância essa semana, sinto que você vai encarar qualquer desafio financeiro ou pessoal.

Sagitário

Eu sei que seu foco está no amor e nos negócios, sagitariano(a). Aproveite para se libertar de sentimentos do passado e se coloque a disposição para enfrentar os desafios do momento. O momento está favorável para boas conversas.

Capricórnio

Sua rotina vai ficar bem movimentada, capricorniano(a). Sendo assim, para “dar conta” de tudo, cuide da sua saúde e dos seus hábitos diários. Nesse início de semana, planeje, tente ser mais racional, otimize seu tempo e cuide dos seus recursos.

Aquário

Daqui a pouco as oportunidades vão se multiplicar na sua vida, mas antes disso, aproveite a forte presença de Plutão no seu signo em harmonia com o Sol em Gêmeos e tente se destacar em algo ou alguma atividade que você venha se dedicando.

Peixes

Você sabia que o lar é o espelho da nossa alma, pisciano(a)? Então, que tal cuidar do seu lar, do seu mundo interno, pois ao cuidar de você consequentemente você acaba cuidando das pessoas ao seu redor. Limpe mágoas e ressentimentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.