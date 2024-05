Em nove dias, Fortaleza e Ceará entrarão em campo três vezes; confira jogos e datas

Os calendários de Fortaleza e Ceará tem o mesmo número de jogos até o fim do mês de maio. Entre os dias 21 e 31 deste mês, as duas equipes entrarão em campo 3 vezes em 9 dias, o que equivale a um jogo a cada 3 dias. O Tricolor entrará em campo entre os dias 21 e 29. sendo duas vezes fora de seus domínios, tendo que gastar pelo menos três dias com viagens. Já o Vovô também vai entrar em campo três vezes em nove dias, entre as datas 23/05 e 31/05, mas todos esses confrontos serão realizados em casa.

O time tricolor vai enfrentar o Vasco, o Sport e a equipe do Trinidense-PAR. As partidas serão divididas em três competições diferentes: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Sul-Americana.

Já o alvinegro enfrenta o CRB, a Chapecoense e o Coritiba. As partidas acontecem pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série B.

Veja datas dos jogos do Fortaleza:

Legenda: O Fortaleza fará jogos por 3 Copas enquanto o Brasileirão estiver parado Foto: LC MOREIRA / SVM

21/05 - 21h30 - Vasco x Fortaleza, em São Januário (Copa do Brasil)

26/05 - 18h00 - Sport x Fortaleza, Arena Pernambuco (Nordestão)

29/05 - 21h00 - Fortaleza x Trinidense/PAR, Castelão (Sul-Americana)

Veja datas dos jogos do Ceará:

Legenda: Jogadores do Ceará comemorando gol na Série B Foto: Raphael Marques / Ceará

23/05 - 21h30 - Ceará x CRB, Castelão (Copa do Brasil)

26/05 - 18h30 - Ceará x Chapecoense, Castelão (Série B)

31/05 - 19h00 - Ceará x Coritiba, Castelão (Série B)

O calendário do Leão ainda seria mais apertado, se não fosse o adiamento de duas partidas pela Série A, em decorrência da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul.

No dia 18, o Fortaleza entraria em campo contra o Athletico/PR no PV pela 7ª rodada da Série A, mas o jogo foi adiado. Pela 8ª rodada, o confronto previsto era diante do Bahia, mas já havia sido adiado para o Leão entrar em campo pela semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport, no dia 26.