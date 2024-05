Quarto melhor ataque da Série B, Ceará ‘passa em branco’ pela primeira vez na competição

O Ceará teve seu primeiro jogo sem marcar gols na Série B do Brasileirão 2024. Jogando fora de casa, o Alvinegro de Porangabuçu empatou em 0 a 0 com o Operário-PR, pela sexta rodada da competição nacional.

O ataque vem sendo um dos destaques do Ceará na atual edição da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo “passando em branco” contra o Operário-PR, o Vovô tem hoje o quarto melhor ataque da competição, com dez gols marcados em seis jogos.

MELHORES ATAQUES DA SÉRIE B 2024

Santos | 14 gols Goiás | 13 gols Sport | 11 gols Ceará | 10 gols Mirassol | 8 gols América-MG | 8 gols

Legenda: Lourenço em Operário-PR x Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Somando dez gols em seis jogos, o time de Vagner Mancini balançou a rede em cinco das seis partidas disputadas. A média atual aproximada do Vovô é de 1,66 gol por partida. Tendo sofrido sete gols, o time apresenta um saldo positivo de três gols.

DESEMPENHO DO CEARÁ NA SÉRIE B 2024

Ceará 1-1 Goiás

1-1 Goiás Mirassol 3-2 Ceará

Ceará 2-2 CRB

2-2 CRB Novorizontino 0-3 Ceará

Ceará 2-1 Amazonas

2-1 Amazonas Operário-PR 0-0 Ceará

O Ceará ocupa atualmente o oitavo lugar da Série B, somando nove pontos em seis jogos, com duas vitórias, três empates e uma derrota. Na próxima rodada, a equipe cearense recebe a Chapecoense na Arena Castelão.