Jogos de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil terão arbitragem Fifa; veja árbitros

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de árbitros para as partidas de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Os jogos de Ceará e Fortaleza serão comandados por árbitros Fifa.

Nesta terça-feira (21), Wilton Pereira Sampaio (Fifa) apita a partida entre Vasco e Fortaleza. Ele terá como assistentes Bruno Boschilia (Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira. O comando do VAR ficará a cargo de Wagner Reway (Fifa).

Vasco e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (21), às 21h30 de Brasília, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.

Já na quinta-feira (23), Bruno Arleu de Araujo (Fifa) será o responsável por apitar a partida entre Ceará e CRB. Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa) e Luiz Claudio Regazone serão os auxiliares, enquanto Igor Junio Benevenuto (Fifa) será o VAR.

Legenda: Bruno Arleu de Araújo Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ceará e CRB entram em campo nesta quinta-feira (23), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O CRB venceu o jogo de ida por 1 a 0.