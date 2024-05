Breno Lopes vê Fortaleza pronto para jogo contra o Vasco: 'grupo consciente do que precisa fazer'

Após empatar com o Boca na Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta o foco para a Copa do Brasil. A equipe faz o segundo jogo da Terceira Fase contra o Vasco em São Januário. A equipe embarcou na manhã desta segunda-feira (20) para o Rio de Janeiro. Juan Pablo Vojvoda escalou 24 jogadores para a disputa, entre eles Breno Lopes. O atacante reforça a importância da partida pela Copa do Brasil.

"A gente não teve muito tempo. Foram três treinos antes da viagem agora. É um jogo decisivo, importante. Sabemos o diferencial que vai ser para a gente passar para a próxima fase. Estamos bem preparados. O professor conseguiu ajustar aquilo que precisava. Acho que agora é chegar no Rio concentrado e saber a força do adversário que vamos enfrentar. Mas estamos preparados, o grupo está bem consciente do que precisa fazer", reforçou o jogador.

No primeiro jogo, na Arena Castelão, as equipes ficaram no empate sem gols. Agora, os times se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro. Veja lista de jogadores relacionados para a partida. Breno explica como o Leão do Pici deve se comportar em campo para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Pressionando o adversário. A gente sabe que vai ter dificuldade, eles vão jogar em casa, diante do torcedor. Mas estamos preparados, todo mundo está bem consciente daquilo que precisa fazer. É respeitar o adversário, mas impor nosso ritmo de jogo e voltar classificado. Breno Lopes Atacante do Fortaleza