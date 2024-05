Fortaleza embarca nesta segunda para jogo decisivo contra o Vasco na Copa do Brasil; veja detalhes

A delegação do Fortaleza embarca no início da tarde desta segunda-feira (20) com destino ao Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta na terça-feira (21) o Vasco, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.

Legenda: Fortaleza e Vasco durante jogo no Castelão Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o atacante Renato Kayzer, que já disputou a atual edição da Copa do Brasil pelo Criciúma. O meia-atacante Calebe também deve ficar de fora da partida por conta de uma lesão. Lucas Sasha e Brítez são dúvidas.

Vasco e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (21), às 21h30 de Brasília, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024.

