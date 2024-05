Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário; veja retrospecto do Leão no estádio

O Fortaleza busca conquistar nesta terça-feira (21) a sua primeira vitória contra o Vasco no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). As duas equipes se enfrentam no estádio às 21h30 pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024.

De acordo com levantamento feito pelo historiador David Barboza, o Tricolor do Pici já disputou seis partidas contra o Vasco em São Januário. Destas seis partidas, o Fortaleza foi derrotado em cinco oportunidades e conquistou um empate.

VEJA O RETROSPECTO ENTRE VASCO E FORTALEZA EM SÃO JANUÁRIO

15/04/1984 - Vasco 2 X 0 Fortaleza

07/10/2006 - Vasco 2 X 0 Fortaleza

28/07/2009 - Vasco 2 X 1 Fortaleza

13/10/2019 - Vasco 1 X 0 Fortaleza

19/11/2020 - Vasco 0 X 0 Fortaleza

18/10/2023 - Vasco 1 X 0 Fortaleza

Além dessas partidas, o Fortaleza já enfrentou o Vasco fora de casa em outras três oportunidades: em 1984, Vasco 1 X 0, no Maracanã; em 2003, Vasco 1 X 1 Fortaleza, em Manaus; em 2005, Vasco 0 X 0 Fortaleza, em Volta Redonda.

Vasco e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (21), às 21h30 de Brasília, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.