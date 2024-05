Fortaleza x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza recebe o Vasco nesta quarta-feira (1), pela partida de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. A partida será no Castelão, às 19 horas (horário de Brasília). O jogo de volta será no dia 21 de maio, às 21h30.

Para chegar até o confronto com o time carioca, definido por sorteio, o Leão do Pici venceu o Fluminense-PI por 3x0, fora de casa e bateu o Retrô nos pênaltis após empate em 0 a 0.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere. Na rádio, a Verdinha acompanha com todos os detalhes, além do tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza vive grande fase, com 9 jogos de invencibilidade. O Leão está na semifinal da Copa do Nordeste, está invicto na Série A após 3 rodadas, e na Sul-Americana, lidera o grupo D com 100% de aproveitamento, vindo de vitória histórica contra o Boca Juniors por 4 a 2 no Castelão.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda terá força máxima do Fortaleza para encarar o Vasco pela Copa do Brasil Foto: KID JUNIOR / SVM

Priorizando o duelo desta quarta-feira, Vojvoda poupou 8 titulares no último domingo em jogo contra o Bragantino, no empate em 1 a 1 no Castelão.

"Temos que pensar primeiro em nós e em recuperar energias. Vamos trabalhar nos possíveis padrões que tem o Vasco. É um time competitivo, e o treinador que vai estar no comando, com segurança, conhece eles. Vai ser uma partida difícil. Vamos analisar as características dos jogadores e planejar nosso próprio jogo", disse Vojvoda em coletiva de imprensa após o empate com o Bragantino pela Série A.

Como chega o Vasco

O time carioca chega em crise para a partida. A derrota por 4 a 0, em casa, diante do Criciúma caiu como uma bomba em São Januário. O técnico Ramón Díaz foi demitido, e o clube está sem técnico. Rafael Paiva, treinador do sub-20, assume a equipe de forma interina.

O clube divulgou a lista de relacionados para a partida e não conta com o atacante francês Payet.O francês se recuperou de uma lesão no joelho direito recentemente e será poupado. No lugar de Payet, foi relacionado o meia do Sub-20, Guilherme Estrella.

Prováveis escalações

Fortaleza:

João Ricardo; Yago Pikachu, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vasco:

Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, Sforza, Hugo Moura, Pablo Galdames, Rayan, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Ficha Técnica | Fortaleza x Vasco

Data: 1/05/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)