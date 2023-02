Conheça Carlos Moraes, novo presidente do Ceará

Carlos Henrique Nogueira de Moraes, mais conhecido apenas como Carlos Moraes, assumiu a presidência do Ceará Sporting Club nesta quinta-feira (9), após a renúncia do então presidente Robinson de Castro. Carlos, de 44 anos, era o segundo vice-presidente da mesa diretora da Diretoria Executiva do clube e agora assume como presidente interino até a realização de novas eleições.

Carlos Moraes nasceu no dia 17 de novembro de 1978, em Fortaleza (CE). Ele é formado em Administração de Empresas e em Direito, pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Carlos também possui duas certificações de Master in Business Administration (MBA), ambas pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV): em Gestão Empresarial e em Marketing.

Filho de Franzé Moraes, ex-presidente do Ceará, Carlos entrou na gestão do Vovô em 2009, tornando-se vice-presidente do Conselho Deliberativo, na gestão de Humberto Aragão. Entre 2010 e 2015, na gestão de Evandro Leitão, foi segundo vice-presidente da Diretoria Executiva, bem como entre 2015 e 2023, na gestão de Robinson de Castro.

SAÍDA DE ROBINSON DE CASTRO

Robinson de Castro confirmou sua saída da presidência do Ceará em pronunciamento na tarde desta quinta-feira (9). O ex-mandatário, afirmou que deixou a presidência do clube por ter se desencantado e não por pressão. O Conselho Deliberativo do Vovô tem o prazo de 90 dias para convocar novas eleições para a Diretoria Executiva.