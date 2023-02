Em tom de despedida, Vina posta imagens de últimos momentos no Ceará

O meia Vina fez uma série de postagem nas suas redes sociais em clima de despedida do Ceará. Com negociações avançadas para jogar pelo Grêmio nesta temporada, o jogador não atuará mais pelo Vovô.

Legenda: Jogador postou foto na academia do clube Foto: Reprodução

O contrato no time alvinegro é até 2024, mas o alto salário está fora da realidade financeira atual do clube, rebaixado à Série B. Hoje, o meia negocia a transferência para o Grêmio, mas também recebeu contato do futebol paulista - a equipe não foi revelada pelo staff do jogador.

Nas postagens, o jogador declarou amor ao Ceará e relembrou a primeira vez que postou foto com a camisa do clube na rede social. Com a camisa alvinegra, foi campeão da Copa do Nordeste (2020) e participou das campanhas na Sul-Americana (2021-2022), além de ingressar na seleção da Série A (2020). Em 2023, Vina participou de três jogos sob o comando do paraguaio Gustavo Morínigo.

Legenda: Vina postou nas suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (9) Foto: Reprodução