Empresário de Vina garante saída de meia do Ceará: 'está decidido'

O meia Vina não permanece no Ceará para a sequência da temporada de 2023. A informação foi revelada pelo empresário do atleta, André Cury, em contato com a reportagem da ESPN.

André Cury Empresário de Vina "O Vina vai sair do Ceará, está decidido. A gente não sabe ainda para qual clube ele vai".

O contrato no Vovô é até o fim de 2024, mas o alto salário está fora da realidade financeira atual do clube, rebaixado à Série B. Hoje, o meia negocia a transferência para o Grêmio, mas também recebeu contato do futebol paulista - a equipe não foi revelada pelo staff do jogador.

Em 2023, Vina participou de três jogos sob o comando do paraguaio Gustavo Morínigo. Nas últimas três partidas, no entanto, ficou fora da lista de relacionados por problemas físicos, segundo o clube.