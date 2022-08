Ceará deixa Sul-Americana com campanha recorde no Nordeste e marcas inéditas no futebol cearense

Uma campanha histórica, com diversos recordes, mas que chegou ao fim. O sonho e a experiência na Copa Sul-Americana foram o êxtase do torcedor alvinegro até agora em 2022, que viu o Ceará Sporting Club igualar o melhor desempenho do futebol nordestino no torneio. A eliminação para o São Paulo, nas quartas, mostra que é possível projetar um futuro com mais ambição internacional e ainda mais presente no clube.

Na fase de grupos, antes de tudo começar, a manchete internacional era “O desconhecido Ceará”. Hoje, a instituição de 108 anos de história se mostrou ao continente mais uma vez. Chegou em uma fase que nenhum outro clube local jamais alcançou e brigou até o fim, com a queda nos pênaltis: 4x3 na Arena Castelão.

A trajetória se equiparou ao Bahia (2018-2020) e ao Sport (2017). Como o novo formato da competição da Conmebol foi implantado na temporada de 2021, o Vovô é o único que avançou no atual modelo, sendo eliminado após 10 partidas, registrando logo nove vitórias e uma derrota.

Melhores campanhas do Nordeste na Sul-Americana

Ceará (quartas - 2022): 10 jogos, com 9V e 1D | Formato com fase de grupos.

Bahia (quartas - 2020): 8 jogos, com 4V, 1E e 3D | Formato antigo.

Bahia (quartas - 2018): 8 jogos, com 3V, 1E e 4D | Formato antigo.

Sport (quartas - 2017): 8 jogos, com 3V, 1E e 4D | Formato antigo.

Legenda: O Ceará foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis pelas quartas de final da Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA SUL-AMERICANA

Fase de grupos: US$ 900 mil.

Oitavas de final: US$ 500 mil.

Quartas de final: US$ 600 mil

Total: US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões).

Em campo, a certeza de que era a presença no cenário internacional, como a Sul-Americana, deve ser algo projetado sempre, com ascensão. Do ponto alto do ano, a sinergia entre torcida e o clube existiu no torneio, funcionando como a alma do time no avanço das fases eliminatórias.

Deste modo, a despedida chega com diversos recordes, como vitórias na Argentina, Venezuela, Paraguai e Bolívia. Confira abaixo todas as marcas quebradas pelo Ceará na Sul-Americana.

Recordes do Ceará na Sul-Americana de 2022

Melhor classificação do Nordeste, igualando Bahia (2018 e 2020) e Sport (2017).

Maior sequência de vitórias da Sul-Americana no atual formato: 8 jogos.

Melhor campanha da Sula no atual formato: 100%, com 8 jogos e 8 vitórias.

1º brasileiro a vencer o The Strongest na altitude da Bolívia após 9 anos.

5º clube brasileiro que venceu o The Strongest em La Paz.

1ª vitória do futebol nordestino na Argentina (Independiente).

1ª vitória do futebol nordestino na Bolívia (The Strongest).