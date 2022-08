Ceará perdeu as últimas quatro disputas de pênaltis que participou. Não é coincidência

A eliminação do Ceará para o São Paulo, na Copa Sul-Americana, teve roteiro dramático. O Alvinegro conseguiu a vitória no tempo normal, por 2 a 1. Mas acabou sendo eliminado mais uma vez em disputas de pênaltis.

Foi a 4ª eliminação seguida do Ceará nas cobranças de penalidades. A 3ª apenas em 2022. Antes, já havia perdido da mesma forma para Iguatu, no Campeonato Cearense, e CRB, na Copa do Nordeste.

O Alvinegro simplesmente perdeu todas as disputas de pênalti que fez nesta temporada.

Antes, já havia sido derrotado também nas cobranças da marca da cal para o Bahia, na final da Copa do Nordeste.

Detalhe: 3 destas 4 disputas ocorreram na Arena Castelão, com o Vovô jogando em casa, diante do seu torcedor.

A última vez que o Ceará venceu uma disputa de pênalti foi no dia 19 de fevereiro de 2020, contra o Oeste, na 2ª fase da Copa do Brasil daquele ano. Após 1 a 1 no tempo normal, triunfou por 4 a 2 nos pênaltis.

Este péssimo desempenho não é coincidência. Pênalti não é loteria. É treino, preparo e, sobretudo, psicológico.

Força mental e confiança. Este elenco do Ceará demonstrou, mais de uma vez, que para esta situação em específico, não está preparado.