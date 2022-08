Ceará x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com apoio do torcedor alvinegro, o Ceará encara o São Paulo, nesta quarta-feira (10), às 19h15, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Vozão precisa tirar desvantagem de 1 a 0, construída pelo Tricolor no jogo de ida, para continuar na competição. O confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Para chegar às semifinais da Sul-Americana, o Ceará precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal. Em caso de vitória alvinegra por apenas um gol de vantagem, a decisão vai para as penalidades. O São Paulo saiu na frente das quartas de final após superar o Vovô na ida por 1 a 0, com gol de Nikão.