Prazer, Independiente: um recado do “desconhecido” Ceará em vitória na Sul-Americana

“Prazer, sou Ceará”. O recado vem da Arena Castelão. Contra o ‘Rei de Copas da Argentina’, o time cearense arrancou a virada em casa e estreou com vitória por 2 a 1 na Sul-Americana nesta terça (5). O “desconhecido do Brasil” superou o gigante Independiente-ARG, de Avellaneda.

Um cartão de visitas aos curiosos do país vizinho. Antes da bola rolar, uma publicação do Diário Olé, jornal argentino, estampou o desconhecimento: “Ceará, el desconocido rival de Independiente”. Isso, mesmo após o Vovô enfrentar o Arsenal de Sarandí-ARG em 2021, em dois jogos, também pela Sula.

Legenda: O Ceará foi retratado pela imprensa argentina como um "rival desconhecido" para o Independiente-ARG Foto: reprodução / Diário Olé

A sequência da noite trouxe a apresentação. E o Ceará é um retrato do jogo: a conquista é difícil mesmo, precisa ser empurrado pelo torcedor, tem tensão até o fim do jogo e a glória é na raça. De retrospecto, uma informação: nas participações na Sula, se manteve invicto em casa.

Para a temporada de 2022, bater o principal rival do Grupo G na briga pela classificação precisa simbolizar uma virada de chave. Assim como foi dentro de campo, com a mudança de postura entre os períodos do jogo. Méritos para o time e o técnico Dorival Júnior, com as substituições.

A sequência alvinegra é árdua, mas a história centenária ensina a superação. A vitória foi apenas a primeira de seis confrontos decisivos pela frente na competição da Conmebol - todos internacionais. Ainda há Série A e Copa do Brasil. De certeza, o abraço da torcida nesses momentos.

