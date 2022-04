Ceará mantém invencibilidade como mandante em competições internacionais; veja desempenho

O Ceará estreou na Sul-Americana 2022 com vitória: 2 a 1 contra o Independiente-ARG. O resultado positivo conquistado diantes do argentinos ampliou a invencibilidade do Alvinegro de Porangabuçu atuando como mandante em competições internacional: em sete partidas, conquistou cinco vitórias e empatou dois confrontos.

A equipe de Dorival Júnior está disputando o torneio continetal pela 3ª vez na história. Antes da Sul-Americana, o Ceará havia disputado a Copa Conmebol, totalizando quatro participações em competições organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol.

Durante a trajetória internacional, enfrentou equipes tradicionais do futebol brasileiro e sul-americano, como: Corinthians, São Paulo, Jorge Wilstermann, Arsenal de Sarandí, Bolívar e Independiente. Até o final da disputa, enfrentará La Guaira-VEN e General Caballeros-PAR em solo cearense.

Desempenho do Ceará como mandante em competições internacionais

Partidas: 7

Vitórias: 5

Empates: 2

Gols marcados: 10

Gols sofridos: 4

Confrontos do Ceará como mandante em competições internacionais (1995-2022)

Ceará 1 x 1 Corinthians (Copa Conmebol - 1995)

Ceará 2 x 1 São Paulo (Copa Sul-Americana - 2011)

Ceará 3 x 1 Jorge Wilstermann (Copa Sul-Americana - 2021)

Ceará 0 x 0 Arsenal de Sarandí (Copa Sul-Americana - 2021)

Ceará 2 x 0 Bolívar (Copa Sul-Americana - 2021)

Ceará 2 x 1 Independiente (Copa Sul-Americana - 2022)