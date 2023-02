Vina provoca Thiago Galhardo após vitória do Ceará no Clássico-Rei: 'me fizeram muito feliz'

O meia Vina comemorou a vitória do Ceará no Clássico-Rei, nesta terça-feira (7), no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Estadual. Fora do jogo, o atleta do Vovô utilizou as redes sociais para reproduzir a comemoração do atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, e festejar.

“Senhores, muito obrigado, senhores. Vocês me fizeram muito feliz hoje”, escreveu no Instagram.

Legenda: Vina comemora vitória do Ceará reproduzindo a dança típica de Thiago Galhardo, do Fortaleza Foto: reprodução / Instagram

Segundo boletim médico do clube alvinegro, Vina não reunia “condições suficientes” para ser relacionado. O meio-campo encerrava a transição após apresentar dores leves no púbis e ser preservado nas últimas partidas da equipe.

No início da manhã, também utilizou a conta para desejar sorte ao Ceará. No post, publicou vídeo de quando fez gol no Clássico-Rei.

Negociação com Grêmio

O meia Vina recebeu contato do Grêmio e negocia uma transferência. Desejo do técnico Renato Portaluppi e com um alto salário para o cenário atual do Vovô, que precisou se reajustar financeiramente após o rebaixamento à Série B, a tendência é de saída do jogador.

Em 2023, o atleta participou de três jogos, todos como titulares. O contrato no Vovô é até o fim da temporada de 2024.