Ceará vence o Fortaleza por 2 a 1 no Presidente Vargas pelo Campeonato Cearense

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite desta terça-feira (6), pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. O Vozão venceu com gols de Guilherme Castilho e Erick, com Galhardo diminuindo para o Leão.

Com o resultado, o Vovô encerrou a 1ª Fase com 13 pontos e líder do Grupo A. Já o Fortaleza, com 12, foi líder do Grupo B. Assim, as duas equipes estão classificadas para as semifinais do Campeonato Cearense.

Vovô arrasador no início

O Clássico-Rei começou com o Vozão arrasador. Logo aos 8 minutos, Guilherme Castilho foi derrubado por Ceballos, que cometeu pênalti. E o meia do Vovô bateu bem e fez 1 a 0.

No ataque seguinte, o Ceará marcou o segundo: Aos 10 minutos, Vitor Gabriel disputa jogada com Ceballos na área, e Erick solta a bomba para marcar o segundo.

Legenda: Erick comemora o segundo gol do Vozão no jogo Foto: THIAGO GADELHA

Depois dos gols, o Vovô recuou para explorar os contra-ataques e o Leão pra cima. Pedro Rocha e Hércules tentaram, mas o goleiro Richard fez boas defesas.

O Vovô respondeu com Guilherme Castilho e Vitor Gabriel, mas Fernando Miguel apareceu bem.

Aos 35 minutos, o lance polêmico do Clássico: Após bate e rebate na área, Vitor Gabriel e Galhardo dividem, o atacante leonino cai na área, e na sobra Hércules manda por cima. Os jogadores do Leão pedem pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

Leão cresce e Ceará segura pressão



Se o Ceará teve um início avassalador no 1º tempo, o Leão fez o mesmo na etapa final. E logo com 2 minutos, fez seu gol. Lucas Crispim - que tinha acabado de entrar - cruzou na área e Galhardo marcou de cabeça.

Legenda: Thiago Galhardo marcou no inicio do 2º tempo e incendiou o jogo Foto: THIAGO GADELHA

O Leão continuou pressionando e Pikachu perdeu gol feito aos 10 minutos, após jogada de Caio Alexandre. Aos 15, Galhardo soltou a bomba e a bola passou raspando a trave de Richard.

O Alvinegro só foi melhorar no jogo com as entradas de Luvannor, Jean Carlos e Hygor. E em um bom contra-ataque, aos 24 minutos, Janderson mandou pra fora. No lance seguinte, Jean Carlos bateu colocado para defesa de Fernando Miguel.

Depois disso, a pressão do Leão se intensificou, com a defesa do Vozão se virando para afastar o perigo na sua área. Aos 38 minutos, quando a defesa alvinegra falhou, Galhardo finalizou na pequena área e Richard fez milagre com o pé.

Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Romarinho soltou a bomba no travessão, na última chance do jogo. Após o apito final, os jogadores e a torcida alvinegra comemoraram muito a vitória no 1º Clássico-Rei de 2023.

Legenda: Jogadores comemoram com a torcida do Ceará após vitória no Clássico-Rei Foto: THIAGO GADELHA

Próximos jogos

Como Vovô e Leão estão classificados diretamente para as semifinais do Estadual - as quartas serão disputadas no fim de semana - os dois clubes só voltam a jogar no dia 14, pela Copa do Nordeste. O Ceará enfrenta o Sport no PV, às 21h30, enquanto o Fortaleza visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30.

Como foi o Tempo Real

Ficha Técnica | Ceará x Fortaleza

Data: 06/02/23 (Terça-feira)

Horário: às 21h35 (horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Árbitras reservas: Charly Wendy Straub Deretti (SC) e Elizabete Esmeralda (CE)