Sem atuar pelo Ceará, Vina volta a ser procurado pelo Grêmio

Com ausências seguidas nos jogos do Ceará, o atacante Vina voltou a despertar interesse do Grêmio. O meia-atacante vem sendo sondado pelo clube gaúcho desde o começo do ano. Nesta terça-feira (7), a Rádio Gaúcha, disse que negociação poderá avançar nos próximos dias. O atleta é desejo do treinador Renato Portaluppi.

Sob o comando de Gustavo Morínigo, Vina atuou em três jogos pelo Ceará. Ausente das últimas partidas alegando dor no púbis, o atleta segue perdendo espaço no elenco alvinegro.

Longa novela

Já no fim de janeiro, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi, descartou a contratação do Vina para 2023. O dirigente de futebol do clube gaúcho comentou que o meio-campista foi oferecido, mas que as negociações não avançaram devido à pedida do staff do atleta.