Robinson de Castro assina carta de renúncia à presidência do Ceará

Robinson de Castro não seguirá mesmo como presidente do Ceará. Nesta terça-feira (7), o dirigente assinou carta de renúncia ao cargo e nos próximos dias a saída será oficializada.

A apresentação da renúncia deverá ser feita na quinta-feira (9), quando o Conselho Deliberativo do Ceará se reunirá para aclamação da chapa única que será formada para o comando do órgão. A informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste.

Quem assume?

O presidente já havia comunicado anteriormente que renunciaria ao cargo após resolver últimas pendências. Com isso, o vice-presidente, Carlos Moraes, deverá assumir o posto por 90 dias para convocar a realização de novas eleições para a Diretoria Executiva.

Robinson de Castro está à frente do clube, oficialmente, desde 2016, quando se elegeu presidente em votação ocorrida em 2015. Em dezembro de 2021, com 225 votos, foi reeleito para o triênio 2022-2024.