Candidatos ao Conselho Deliberativo do Ceará entram em consenso e eleição terá chapa única

O desfecho da eleição do Conselho Deliberativo do Ceará está próximo. O Diário do Nordeste apurou que Jamilson Veras e Danilo Lopes, das duas chapas concorrentes, abriram mão da candidatura em prol de um nome de consenso. A decisão ocorreu em reunião na noite desta segunda-feira (6) e deve ser anunciada em breve.

Os dois não farão parte da nova formação de chapa, agora única. Dr. José Barreto de Carvalho Filho é o nome escolhido para a presidência do Conselho. Nos demais cargos, se candidatam Herbet Gonçalves (1º vice-presidente), Márcio Forti (2º vice-presidente), Castelo Camurça (secretário geral) e Joathan Machado (secretário adjunto).

Nas redes sociais, Danilo Lopes publicou:

A eleição do Conselho Deliberativo passou por uma série de adiamentos e, após consenso entre os dois candidatos, a aclamação do novo grupo deve ocorrer nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. O mandato começa este ano e vai até 2026.