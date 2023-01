Jamílson Veras foi entrevistado no Jogada 1º tempo; veja temas abordados

Na manhã desta sexta-feira (27), o Jogada 1º Tempo, da TV Diário, entrevistou o postulante ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Jamílson Veras, da Chapa “Conselho Independente”.

Entre os temas abordados, Jamílson admitiu o cenário difícil do clube, que precisa de novas lideranças, desvinculou sua candidatura como apoio ao atual presidente Robinson de Castro e afirmou que é o momento do mandatário deixar o clube.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

Cenário Difícil

Um cenário de rebaixamento é muito difícil, e só for pensar no ano passado foram 4 fracassos: eliminação no Cearense, na Copa do Nordeste para o maior rival na Copa do Brasil e a campanha que foi no Brasileiro, isso por si só já deixa um clima muito difícil e essa situação política já gera uma clima de ebulição.

Renúncia

A gente tem tempo pra tudo, pra começar, fazer o meio e terminar. Eu já tive oportunidade de dizer pra ele, o Robinson e disse também para o Evandro, é novo tempo. Vocês deram uma contribuição que é inegável, não só no aspecto de futebol, mas também administrativa. Mas, uma oxigenação é necessária, até para fomentar novas lideranças. Nós estamos desde 2008 sob a presidência de 2 pessoas: Evandro Leitão e Robinson de Castro. Acho que é o momento para o Robinson renunciar. É o momento para passar a diante, o que tá acontecendo na vida pessoal dele é um fardo desnecessário.

Chapa independente

O conselho independente que fomentou essa chapa. Movimento que existe desde 2021, onde nós tínhamos almoços e encontros rotineiros e inclusive membros da chapa do Danilo participavam ativamente desses almoços e a gente pregava uma filosofia diferente, um pensar sobre o planejamento, porque a gente via uma estagnação. O estatuto foi moderno quando foi escrito, mas é um estatuto de quase 11 anos, sofreram modificações pontuais, mas a estrutura está defasada, não temos um sistema forte. O que batemos na tecla desde 2021 é nessa reforma estatutária. Nossa chapa descaminhou nesse sentido.



Não é da situação

Essa história de me colocar como situação na maior é marketing. A nossa forma é de construção para quem vem pensando Ceará, nosso amor pelo clube tem que ser único e muito maior que os nossos interesses pessoais.

A nossa chapa é em prol do clube. O Ceará acertou em muitos pontos e errou em outros pontos o que unanimidade? o clube precisa de uma reforma, crescer, se oxigenar, capitar novas lideranças. Reforma de Estatuto, uma das propostas dar direito de voto ao sócio-torcedor. Reforma administrativa: dar ao conselho autoridade para tomar decisões.

Orçamento

Nós passamos nos últimos 3 anos tendo duas reuniões extraordinárias sobre prestação de contas, para o conselho isso é muito pouco, porque o orçamento ele é executado durante o ano todo. Por que esperar até fim do ano, depois do dinheiro ser gasto se aquele caminho é o correto ou não? Nós propomos a criação de comissões temáticas, para auxiliar e compor a isso. Quantos mais pessoas contribuindo para o sucesso das ações do Ceará, melhor. Não é um projeto de um é um projeto de todos.