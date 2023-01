Danilo Lopes foi entrevistado no Jogada 1º tempo; veja temas abordados

Na manhã desta terça-feira (24), o Jogada 1º Tempo, da TV Diário, entrevistou o postulante ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Danilo Lopes, da Chapa Conselho de Todos.

Entre os temas abordados, Danilo expôs os problemas na atual gestão do Ceará, como a transparência, a conturbada eleição do conselho deliberativo que vem sendo adiada e a renúncia do presidente Robinson de Castro.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

CANDIDADURA AO CONSELHO

"Quando eu resolvi me candidatar a presidência do Conselho, eu vou expor o Ceará. O Ceará virou uma caixa de pandora. A gente não sabe o que acontece lá até porque o conselho atual foi bastante omisso no sentido de fiscalizar. E as pessoas que tinham, um grupo muito pequeno e que esta comigo, todo requerimento que eles faziam não era aceito pelo conselho. Então não se pode fiscalizar. O Ceará passou esse tempo todo aprovando orçamentos e sempre tido como um clube financeiramente saudável e eu dizia: não é bem como vocês pensam. A casa pode cair e foi o que aconteceu".

PROPOSTAS

"Vou privilegiar o torcedor do Ceará. O sócio-torcedor poder votar. A gente criaria comissões em que pudesse haver uma participacao do torcedor junto com o conselho deliberativo. E teria um acompanhamento periódico do Conselho Deliberativo em relação as diretorias do clube. E a prestação de contas seria, pelo menos, trimestral".

ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES ATRAPALHA?

"Eu tenho duas opções junto com as pessoas que estão comigo. Ou a gente abre mão e deixa que as coisas aconteçam à revelia do que o próprio estatuto manda ou a gente questiona judicialmente. Como estamos tendo varias vitorias na área juridica em relação a eleição, isso aí demonstra que tudo tinha sido feito de forma errônea. Como estamos tendo varias vitórias na área jurídica em relação a eleição, isso aí demonstra que tudo tinha sido feito de forma erronea".

RENÚNCIA DO ATUAL PRESIDENTE É A SOLUÇÃO?

A figura do Robinson, hoje, é uma figura que tem atrapalhado inclusive a forma como o torcedor está lidando com o clube. No nosso programa de sócios, na ida para o estádio, isso não acontece de uma hora para outra. Muito tempo há um afastamento dele físico. Você ja viu o presidente de um clube sumir, não fazer com que haja a formação de um elenco, o elenco não conhecer o presidente do clube. É o teu patrão que vai te pagar e tu não sabe nem quem ele é. Não existe interesse pessoal dele de continuar. O interesse de coração. Mas existe um embate na área da demonstração de poder. Patrimonialmente está lindo, mas houve um erro grave de gestao. O Robinson só vai sair se el quiser. A unica que nao deve existir é a questao da voilencia".

POSTURA DE ROBINSON

Quando a gente caiu, disseram: existe uma questão de uns investidores, que o Robinson é um devedor, assim que ele tiver tudo acordado, e o nome dele sair, ele vai renunciar. Aconteceu. Ele renunciou? Não. Essas questoes já foram resolvidas, inclusive com o financeiro dele. Ele disse que só sairia caso houvesse eleição do Conselho Deliberativo em que o grupo dele vencesse. Não é muito difícil o grupo de quem esta na executiva do clube ganhar a eleição do Conselho Deliberativo, porque o Ceará é um clube antidemocrático. O estatuto é feito para a manutencao de poder. Mas eu disse que ia entrar nessa para discutir o clube. Ninguém sabe admitir culpa. Quem fio que montou aquele grupo de jogadores pífio e caro do ano passado? Quem foi que nao teve ingerencia sobre grupo dentro do Ceará ano passado? Se não tiver alguém com que faça com que as coisas aconteceram internamente, nós não tivemos. Caímos".

PACIFICAÇÃO NO CLUBE

A gente continua aberto a pacificação. Sendo que agora, como o Robinson falou que só sairia se tivesse eleição do conselho, faço uma proposta: eu cedo. fico com a secretaria, o Barreto fica na presidencia, fica três da outra chapa... Para mim, cargo é besteira. Estando como conselheiro, eu consigo, porque tenho diálogo como torcedor. Sem exclusão. Agora tem uma coisa. Quando a gente definir isso, o Robinson anuncia a renúncia dele".