Eleição para o Conselho Deliberativo do Ceará tem data marcada; veja quando e como participar

A eleição para o Conselho Deliberativo do Ceará será no dia 23 de janeiro. A informação foi divulgada pela Assembleia Geral Eleitoral na noite desta segunda-feira (17). A votação ocorrerá em formato híbrido, com início às 9h e término às 21h30. O mandato do grupo eleito começa este ano e vai até 2026.

O pleito seria realizado no último dia 15 de dezembro, mas acabou suspenso pela Justiça após pedido de uma das chapas. Além de barrar o processo eleitoral, o juiz Tacio Gurgel Barreto, da 34ª Vara Cível, solicitou novas datas para o certame e que fosse disponibilizada uma lista com nomes de todos os conselheiros aptos a votar.

A empresa Webvoto Tecnologia em Eleições será a responsável pela plataforma eleitoral. A Macso Legate Auditores Independentes vai cuidar da auditoria, para cuidar da transparência do processo. A escolha das empresas foi aprovada pela Comissão Eleitoral, com representantes das chapas.

COMO SERÁ A VOTAÇÃO?

Quem pode votar?

O sócio proprietário com pelo menos 6 meses de associado e que esteja em dia com as obrigações relativas ao clube.



Atualização de dados

É importante que o sócio-torcedor atualize os dados (telefone e email). O prazo limite é até às 9h30 do dia 22 de janeiro, um dia antes do pleito.

Autenticação

O sócio apto a votar vai acessar o site eleicaocearasc.webvoto.com.br. Depois, vai clicar na opção VOTAR. Em seguida, deve digitar o número do CPF e clicar em continuar.

Após ser identificado, o sócio deve autentificar a identidade. Então, escolher entre receber o PIN (código de verificação) no email e ou no próprio telefone, via SMS. Depois, basta clicar em enviar PIN.

Por fim, basta digitar o código recebido (no email ou no celular) e clicar em continuar. Por segurança, o código PIN tem validade de apenas 10 minutos.

Votação

O passo seguinte é o voto em si. Após a autenticação, diante da cédula digital, o sócio seleciona o candidato e a chapa. O torcedor terá informações das duas concorrentes. Depois, basta clicar em prossseguir. Em seguida, outra página será aberta. Então, o torcedor vai conferir se as informações do voto estão corretas. Por fim, basta clicar em confirmar. Só após esta confirmação o voto será computado.

Ao finalizar a votação, o torcedor vai ser direcionado para uma página com o comprovante de votação. Nome, CPF, código de autenticidade e outras informaçõe estarão no documento. Assim, poderá salvar a página no telefone, imprimi-la ou voltar para o início.