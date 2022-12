Eleição do Conselho Deliberativo do Ceará é suspensa pela Justiça; clube se pronuncia

A eleição do Conselho Deliberativo do Ceará, que seria nesta quinta-feira (15), está suspensa. O juiz Tacio Gurgel Barreto acatou o pedido da chapa “Conselho de Todos”, liderada pelo candidato Danilo Lopes, e suspendeu o pleito.

“Em razão disso tudo, concedo o pedido de tutela de urgência cautelar antecedente vindicado na inicial, por ora para suspender, imediatamente, a eleição do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club, designada para o próximo dia 15/12/2022", diz da decisão assinada pelo juiz Tacio Gurgel Barreto.

Nova data

O juiz, da 34ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, ordenou que sejam publicadas novas datas para a votação e que seja disponibilizada imediatamente a lista com nomes de todos os conselheiros aptos para votar, como ele deixa claro em outro trecho.

"Determino a publicação de edital complementar com nova data para o pleito, com antecedência de 30 dias, a disponibilização da lista completa dos sócios aptos a votar, com os respectivos meios para contatos (endereço e telefone), e a disponibilização imediata das atas das reuniões, quando realizadas”.

Assim, a Eleição do Conselho Deliberativo do Vovô está adiada por pelo menos um mês, ou seja, aconteceria apenas em 2023.

Ceará emite nota

Após a decisão, o Ceará emitiu nota, assinada pelo oresidente da Comissão Eleitoral Permanente do clube.

"A Comissão Eleitoral comunica aos associados contribuintes do Ceará Sporting Club, que a eleição para o Conselho Deliberativo do CSC, marcada para este dia 15 de dezembro, foi suspensa por decisão do Sr. Juiz da 34ª Vara Cível (CEJUD 1º G). Em sua decisão, o Excelentíssimo Juiz determina a publicação de Edital Complementar com a nova data para o Pleito e com antecedência mínima de 30 dias. A decisão reconhece, ao mesmo tempo, que a eleição possa transcorrer na modalidade híbrida e virtual".

Ameaças

Os membros da diretoria do Ceará e demais funcionários do clube sofreram ameaças nas redes sociais antes da eleição do Conselho Deliberativo. Mensagens mostrando o endereço dos Conselheiros e frases como ‘o terror vai começar’ foram difundidas contra os gestores do time.

Os protestos se intensificaram após o rebaixamento do clube à Série B, com pedidos até de renúncia do presidente Robinson de Castro. Diante do cenário de violência, o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do Ministério Público emitiu um despacho no último dia 8, com a proposta de uma eleição híbrida, que foi aceita pelo clube.