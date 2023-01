Luiz Otávio projeta a temporada do Ceará, convoca a torcida e revela sondagens: 'Eu escolhi ficar'

Capitão do Ceará, Luiz Otávio revela como tem sido o trabalho com o técnico Gustavo Morínigo e projeta a temporada do time em 2023. O zagueiro também revelou ter sido procurado por outros clubes, mas decidiu ficar no Alvinegro para contribuir na retomada do clube em busca do acesso à Série A.

“Eu escolhi ficar aqui. Assim como quem está aqui não só porque foi escolhido, mas escolheu ficar. Tive consultas, mas em momento nenhum eu quis ouvir. Não tinha nem como deixar o Ceará na situação em que a gente se encontrava. Em momento nenhum pensei em deixar. Vim para o Ceará para construir uma história. Tenho uma missão com essa camisa."

"É um clube que aprendi a amar. A gente não chega amando o Ceará. Mas aquilo que você faz aqui, com certeza, você também recebe de volta. É o meu discurso para esse ano. Cada jogador que vestir essa camisa e o que ele entregar, com certeza vai ser o que ele vai receber de volta”, disse o jogador em coletiva de imprensa após a estreia da equipe no campeonato estadual, quando marcou um gol.

REFORÇOS E TEMPORADA 2023

O jogador atua pelo Ceará desde 2017 e explica como tem sido a dinâmica com a chegada dos reforços, além do início do trabalho com o novo técnico, Gustavo Morínigo.

“A gente tenta receber da melhor forma possível para criar um elo forte. Lógico que temos pressa em fazer com que essa união funcione dentro de campo. A gente vai ter que ter paciência. Às vezes o futebol não dá esse tempo, mas temos trabalhado bem. A gente tem um grupo bem homogêneo, é um ambiente bem leve, e a gente tá tentando levar tudo isso para dentro de campo. O Gustavo tem passado bastante confiança. A gente vai evoluindo jogo a jogo. Vai ser importante assimilar o mais rápido possível o que ele tem passado, para ter o melhor Ceará dentro de campo”.

O zagueiro projeta a temporada do Alvinegro e ressalta a importância do time reagir de maneira equilibrada nos momentos vitoriosos ou não.

Luiz Otávio zagueiro do Ceará Vão ter dias bons e dias maus. Vão vir derrotas, como vitórias e empates. É saber lidar com todos os momentos dentro das competições que tiver. É fazer um ano equilibrado. Que a gente possa entrar nesse ano com muita vontade, determinação, comprometimento, responsabilidade porque o Ceará é a nossa casa. Da mesma forma que a gente protege a nossa família, a gente tem que proteger esse escudo. Essa é a mentalidade que cada jogador do Ceará esse ano vai ter que encarar.

APOIO DA TORCIDA

Luiz Otávio pede o apoio do torcedor. A equipe vai disputar a Série B após cinco anos na elite do futebol brasileiro. Além disso, também joga o estadual, o Nordestão e a Copa do Brasil. No entanto, o maior foco do grupo será conquistar o acesso.

“Nesse processo de retomada, a gente depende do torcedor. É o torcedor, junto conosco, que faz o Ceará de verdade. O Ceará sempre foi muito forte, sempre dependeu da força que vem de fora para dentro do campo. Lógico que precisa também de respaldo nosso dentro de campo, né. Mostrar resultado, gana… É isso que a gente busca. O torcedor tem que apoiar o time da maneira que for, na situação que for. Isso é o torcedor do Ceará de verdade. Aquela frase: 'nunca vou te abandonar' é nesse momento. No momento de reconstrução, no momento bom e ruim. Creio que o apoio nunca vai faltar”, concluiu.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: