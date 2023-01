Gustavo Morínigo não comanda o Ceará em jogo de estreia da temporada

O Ceará estreia na temporada sem a presença de Gustavo Morínigo à beira do campo. O paraguaio não foi regularizado no BID em tempo hábil para o primeiro jogo do estadual neste domingo (15), contra o Guarani de Juazeiro, na Arena Romeirão. Acompanhe o jogo em tempo real.

Morínigo chegou para comandar a equipe na temporada de 2023. O técnico conheceu as instalações do clube ainda em novembro do ano passado, quando já iniciou os trabalhos com a equipe alvinegra.

De acordo com o Ceará, a situação do treinador deve ser regularizada até a próxima semana. Em nota, o Alvinegro explicou o impasse. Leia abaixo:

"O técnico Gustavo Morínigo não conseguiu ser regularizado por questões burocráticas envolvendo validade do visto para estrangeiro e o tempo de contrato com o clube. Os trâmites da renovação de visto já foram iniciados e a estimativa é que na próxima semana o treinador tenha nome publicado no BID."