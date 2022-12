Ceará muda mais de 70% da base titular com renovação do elenco; veja possível formação para 2023

O Ceará atravessou uma reformulação intensa do elenco e mudou a base titular de 2022. Dos 11 atletas que formavam a equipe principal, apenas três apareceram na reapresentação para 2023. Além disso, reforços chegaram para mudar o “DNA” sob o comando do treinador Gustavo Morínigo.

Até o momento, os únicos que estiveram no CT de Porangabuçu foram o zagueiro Luiz Otávio, o volante Richardson e o meia Vina. Caso a permanência seja assegurada, a mudança seria de 72,7%.

Assim, nos últimos dias, seis jogadores deixaram a equipe após o rebaixamento à Série B: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Bruno Pacheco, Mendoza e Jô. A lista deve ser ampliada por Richard Coelho e Lima, uma dupla envolvida em negociações e que já resolve situações burocráticas.

Elenco titular do Ceará em 2022

GOL | João Ricardo - fim de contrato.

LAD | Nino Paraíba - rescindiu e assinou com o América-MG.

ZAG | Luiz Otávio - participa da reapresentação do elenco.

ZAG | Messias - vendido ao Santos.

LAE | Bruno Pacheco - vendido ao Fortaleza.

VOL | Richardson - participa da reapresentação do elenco.

VOL | Richard Coelho - não se reapresentou e confirmou a saída do clube.

MEI | Vina - participa da reapresentação do elenco.

ATA | Mendoza - vendido ao Santos.

ATA | Lima - não se reapresentou e negocia com o Fluminense.

ATA | Jô - fim de contrato.

Legenda: Vina tem um dos principais salários do elenco do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Qual seria o novo time titular?

O Ceará anunciou seis reforços até o momento: o zagueiro Thiago Pagnussat; os laterais-esquerdos Wilian Formiga e Danilo Barcelos; os volantes Caíque e Arthur Rezende; e o meia Jean Carlos. O Vovô segue mapeando o mercado e ainda precisa de contratações, apesar de ter 28 peças no momento.

A formação tática preferida pelo técnico Gustavo Morínigo é o esquema 4-2-3-1, mas há variações na carreira em outros trabalhos, como adesões ao 4-4-2 ou 4-2-2-2. Pelas peças disponíveis, a tendência é o uso desses estilos. Isso devido ao baixo índice de atacantes de referência no time.

A equipe negocia a contratação do centroavante Vitor Gabriel, que pertence ao Flamengo e foi cedido ao Juventude em 2022. Em contrapartida, negocia a venda de Cléber com o São Paulo.

Legenda: Uma possibilidade de escalação do Ceará para 2023 com as peças disponíveis Foto: reprodução / Lineup11

Elenco de 2023