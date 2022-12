Ceará encaminha empréstimo de Vitor Gabriel, do Flamengo, até o final de 2023

Após atuar pela equipe do Juventude em 2022, o atacante Vitor Gabriel vai voltar a ser emprestado pelo Flamengo. A conversa do rubro negro com o Ceará está bem encaminhada e o contrato do atleta pode ser até novembro de 2023.

Pertencente ao Flamengo, o jogador, na última temporada, disputou 35 jogos, sete como titular e marcou três gols. O contrato do jogador com a equipe carioca será prolongado por mais seis meses. O contrato atual do jogador vai até dezembro de 2023.

Ao total esta será a terceira vez que o Flamengo empresta o atacante. Vitor Gabriel tem passagem pelo Braga, de Portugal e esta foi sua primeira experiência profissional internacional.