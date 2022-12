Meia Jean Carlos é o novo reforço do Ceará

O Ceará anunciou a contratação do meia Jean Carlos para a temporada 2023. O meia de 30 anos, é o quarto reforço alvinegro e chega ao Vovô após quatro últimas temporadas de destaque no Náutico. O contrato de Jean Carlos é válido até o fim de 2024.

Para contratar Jean Carlos, o Alvinegro superou a concorrência do Sport, que será rival do clube cearense na Série B do Brasileiro.

Apesar de ser um dos destaques da equipe pernambucana, o meia não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C, e terminou a Segundona com três gols e três assistências em 29 partidas. Em 2022, o camisa 10 participou de 46 jogos, marcando seis tentos e dando cinco passes para gol.

Legenda: Jean Carlos jogou as últimas quatro temporadas pelo Náutico Foto: Caio Falcão/ Náutico

Campeão da Série C 2019 e bicampeão pernambucano, em 2020 e 2021, Jean Carlos, de 30 anos, disputou 151 partidas pelo Náutico, com 36 gols e 25 assistências.

Expectativa

Albeci Júnior, diretor de futebol do Ceará, salientou que a negociação não foi simples, uma vez que Jean Carlos era pretendido por diversas equipes, mas que o esforço valerá a pena, devido às características do novo contratado alvinegro.

“Jean é um jogador que já estávamos monitorando. Um jogador que pensa o jogo, trabalha muito bem na armação das jogadas, tem um bom chute de média distância e uma boa bola parada. Acreditamos ser um jogador que vai nos ajudar bastante. Foi uma negociação difícil, pois tínhamos concorrência, mas conseguimos chegar a um acordo tanto com o clube, quanto com o atleta", pontuou.



Ficha Técnica

Jean Carlos Vicente (Jean Carlos)

Posição: Meia

Idade: 30 anos

Clubes onde passou: São Bernardo, Vila Nova, São Paulo, Coritiba, Goiás, Grêmio Novorizontino, Mirassol, Náutico e Ceará.

