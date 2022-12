Volante Caíque Gonçalves é novo reforço do Ceará

O Ceará confirmou mais uma contratação para 2023. O Vozão anunciou o volante Caíque Gonçalves, de 27 anos e que estava no Ituano. O contrato dele terá validade até o final de 2023.

Titular na grande parte da Série B do Brasileirão, Caíque foi o atleta que mais roubou bolas e que mais acertou passes na competição nacional da atual temporada.

Recém-chegado, Caíque se mostrou motivado e confiante de que a temporada 2023 será de sucesso.

“As expectativas para o ano de 2023 são as melhores. O Ceará tem uma camisa pesada, enorme do futebol nordestino e brasileiro. Para mim, é um orgulho imenso vestir essa camisa. A gente acompanha o que o Ceará tem feito nos últimos anos. Independente do que houve esse ano, é um clube que vem brigando forte no futebol nacional e eu tenho certeza que em 2024 estaremos de volta à Série A”, afirmou.

Em 2023, o Vozão jogará o Campeonato Cearense, as Copas do Nordeste e do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série B.

Carreira

Caíque iniciou sua carreira profissional na Portuguesa, em 2015. Depois de passagens por Ferroviária e Sertãozinho, o volante voltou à Lusa em 2020. No clube da capital paulista, jogou por duas temporadas.

Já em 2022, Caíque passou por Água Santa e Ituano, clube onde se destacou na campanha da Série B. Ao todo, Caíque disputou 27 jogos pelo clube de Itu, sendo titular em 25 partidas.

Ficha técnica

Caíque de Jesus Gonçalves (Caíque Gonçalves)

Posição: Volante

Idade: 27 anos

Naturalidade: Guarulhos/SP

Clubes onde passou: Portuguesa, Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa, Ituano e Ceará.

