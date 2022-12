Mendoza se despede do Ceará após fechar com o Santos: ‘cada momento ficará guardado em meu coração’

O atacante colombiano Steven Mendoza publicou em seu perfil oficial na rede social Twitter uma mensagem de despedida para o torcedor do Ceará. O jogador de 30 anos foi anunciado como o novo reforço do Santos para a temporada 2023 nesta quinta-feira (9). Mendoza deixa o Ceará após duas temporadas atuando com a camisa do Vovô.

“Agradeço muito a todos os torcedores, companheiros de equipe, dirigentes e profissionais do clube por todo o apoio durante o período que vesti essa camisa. Parto para um novo desafio, mas cada gol e cada momento ao lado de vocês ficará para sempre guardado em meu coração”, disse Mendoza em uma publicação no Twitter.

Agradeço muito a todos os torcedores, companheiros de equipe,dirigentes e profissionais do clube por todo o apoio durante o período que vesti essa camisa.Parto para um novo desafio, mas cada gol e cada momento ao lado de vocês ficará para sempre guardado em meu coração.🖤🤍🙏🏾 pic.twitter.com/Wty2c09TtT — Steven Mendoza (@Stiven20Mendoza) December 8, 2022

PASSAGEM PELO CEARÁ

Mendoza chegou ao Ceará em 2021 e ao longo de sua passagem pelo clube somou 96 jogos, 24 gols e nove assistências. O colombiano foi um dos principais nomes do Vovô nas duas últimas temporadas. Apesar do bom momento vivido pelo jogador, o rebaixamento do Vovô para a Série B do Brasileirão dificultou sua permanência no elenco.