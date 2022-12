Anunciado pelo Santos, Messias se despede do Ceará nas redes sociais: "obrigado e mil desculpas"

Anunciado pelo Santos nesta quarta-feira (7), o zagueiro Messias se despediu do Ceará em texto publicado nas redes sociais. No clube cearense desde 2021, o defensor disputou 95 partidas, com três gols marcados e uma assistência.

Na publicação, Messias pediu desculpas ao torcedor pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e agradeceu aos torcedores pelo apoio desde à chegada no clube alvinegro.

“Quero primeira pedir DESCULPAS ao torcedor do Ceará que nunca nos abandonou e quero dizer meu sincero muito obrigado por tudo que vivi neste grande clube! Me despeço do clube hoje com muita gratidão e desejo tudo de melhor para este grande clube e para seus apaixonados torcedores! Ceará muito obrigado e mil desculpas!”

Durante o período no Ceará, Messias fez dupla com Luiz Otávio.

O zagueiro foi o primeiro reforço do Santos para 2023. Na temporada, Messias disputará quatro competições pelo Peixe: Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

